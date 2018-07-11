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НАТО требует выполнения Минских соглашений

Встреча глав государств и правительств НАТО в Брюсселе
23:15 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: НАТО продолжает стоять на позиции необходимости выполнения Минских договоренностей для содействия мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Страны-члены НАТО призывают к выполнению Минских соглашений и выражают поддержку "Нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группы, которые направлены на урегулирование конфликта на восток Украины.

"Мы призываем к полному осуществлению Мирных соглашений всеми сторонами и поддерживаем усилия формата Нормандии и Трехсторонней контактной группы. Ответ НАТО направлен на поддержку этих общих усилий, в том числе санкции, как это было решено Евросоюзом, G7, направленные на содействие мирному урегулированию конфликта", - говорится в декларации, принятой участниками ежегодного саммита НАТО в среду в Брюсселе.

Члены Альянса также призвали Россию "прекратить всякую политическую, финансовую и военную поддержку вооруженных группировок, прекратить военное вмешательство в Донецкой и Луганской областях и вывести войска, оборудование и наемников с территории Украины и вернуться в СЦКК".

В Брюсселе одобрили декларацию о стремлении Украины в НАТО

В документе также речь идет и об украинских пленных, которые незаконно удерживаются как на оккупированных территориях, так и в России.

"Мы глубоко обеспокоены применением пыток и переведением украинских граждан в тюрьмы в России", - подчеркивается в документе.

Кроме того, главы стан, входящих в НАТО, подчеркнули важность "безопасного, полного и беспрепятственного доступа для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - вплоть до украинско-российской границы (включая оккупированные территории)".

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Все по теме:

Новости Украины, G7, Брюссель, ЕС, Конфликт на Донбассе, Минские соглашения, НАТО, Нормандский формат, Россия, Украина.
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