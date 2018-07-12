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Порошенко приветствует декларацию НАТО об укреплении партнерства с Украиной

Саммит НАТО в Брюсселе
02:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко приветствует декларацию НАТО с подтверждением перспективы будущего членства Украины.

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил принятую в Брюсселе декларацию стран-членов НАТО с подтверждением перспективы будущего членства Украины в Альянсе.

"Глава Украинского государства приветствует декларацию, принятую главами государств и правительств стран-членов Альянса, в которой подтверждена перспектива будущего членства Украины в НАТО и осуждена продолжающаяся агрессия России", - говорится в сообщении представительства Украины при НАТО в Твиттере.

Позже в среду П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук также отметил, что приветствует решение брюссельского саммита НАТО по укреплению партнерства с Украиной и ее неоспоримых перспектив евроатлантической интеграции.

"Это результат многолетней работы нашей команды и четкое признание прогресса Украины на пути реформ и приближения к стандартам Альянса. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа", - заявил глава Украинского государства.

Президент подчеркнул, что высоко ценит подтверждение преданности Альянса поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В Брюсселе одобрили декларацию о стремлении Украины в НАТО

"НАТО решительно осуждает и никогда не признает аннексию украинского Крыма. Наши партнеры требуют от России вывести свои войска с территории нашего государства и прекратить любую политическую, финансовую и материальную поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Приветствую готовность союзников продолжить мощное, скоординированное, трансатлантическое давление на российского агрессора, включая санкции", - отметил П.Порошенко, добавив, что "мы очень ценим несокрушимое единство и солидарность Альянса с Украиной".

Как сообщалось, участники саммита НАТО в Брюсселе одобрили декларацию, в которой, в частности, подтвердили евроатлантические стремления Украины.

"Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности. Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свой собственный курс в будущем и внешнеполитический курс без вмешательств извне. В свете переформулированных в Украине стремлений к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах", - говорится в декларации.

П.Порошенко находится в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.

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Новости Украины, Брюссель, Декларация, НАТО, Петр Порошенко, Украина.
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