НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергает обвинения компании "Мастер-Авиа" в блокировании работы Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского во время обысков 14 июня и создании угроз для пассажиров.

"Следственные действия, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли 14 июня 2018 года на территории Международного аэропорта "Киев" им. И.Сикорского, не могут быть причиной аварийной ситуации. Обвинение же компании "Мастер-Авиа" (арендатор аэропорта) в блокировании работы, из-за чего якобы оказалось невозможным предотвратить аварию самолета авиакомпании Bravo, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в среду.

В Бюро подтвердили, что 14 июня, в день аварии самолета авиакомпании Bravo, детективы НАБУ на основании определения Соломенского районного суда Киева проводили обыски на территории аэропорта "исключительно в административных помещениях, в которых находятся кабинеты руководства компании, бухгалтерии, финансового и юридического управлений", то есть подразделений, которые непосредственно не занимаются техническим обеспечением организации полетов и их безопасностью.

Во время обысков было ограничено передвижение только некоторых руководителей компании "Мастер-Авиа" и одного из конечных собственников этой компании, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

В Бюро подчеркнули, что технический персонал аэропорта и другие сотрудники компании не были ограничены в передвижении по территории аэропорта и в полной мере исполняли свои служебные обязанности.

Кроме того, никакие препятствия из-за действий НАБУ не возникали и перед представителями государственной комиссии по расследованию обстоятельств аварии самолета, прибывших на следующий день в аэропорт.

"Однако, вместо конструктивной позиции и готовности к сотрудничеству со следствием компания "Мастер-Авиа" публикует ложные заявления, прикрываясь якобы безопасностью пассажиров. Обращаем внимание: свою версию событий компания обнародовала почти через месяц после аварии, беспокоясь о том, что дальнейшее осуществление следственных действий НАБУ на территории аэропорта якобы может привести к будущим авариям. Национальное бюро подчеркивает, что такие заявления недопустимы и могут восприниматься как откровенная манипуляция", - говорится в сообщении Бюро.

Как сообщалось, 11 июля компания "Мастер-Авиа", которая руководит международным аэропортом "Киев" им. Сикорского (Жуляны), обвинила НАБУ в блокировании работы аэропорта во время обысков 14 июня и создании угроз для пассажиров.

"Следствием действий НАБУ стала невозможность предотвратить аварию, произошедшую с самолетом авиакомпании Bravo, выполнявшим рейс Анталия - Киев", – говорится в заявлении "Мастер-Авиа" в Facebook.

Компания уточняет, что административные здания и терминалы аэропорта были заблокированы сотрудниками НАБУ с автоматическим оружием с 10:00 14 июня до 5:00 15 июня. "Мастер-Авиа" утверждает, что действия НАБУ помешали руководству аэропорта принять меры, соответствующие грозе, при посадке в которую самолет со 169 пассажирами и 4 тоннами топлива выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел "на брюхо".

Согласно заявлению, ранее руководство аэропорта не обнародовало подробности ситуации в связи с расследованием авиационного происшествия специальной комиссией, а теперь предупреждает, что в случае повторной блокировки силовыми структурами приостановит обслуживание рейсов.

"Мастер-Авиа" поясняет, что владеет терминалами и перроном, а на балансе КП МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.

По мнению компании, для применения силы не было причин, так как менеджмент готов к конструктивному взаимодействию с контролирующими структурами и предоставлению всей информации по запросу.

Ранее "Судебный репортер" со ссылкой на определение Соломенского райсуда Киева от 21 июня сообщил, что НАБУ расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений и растраты средств в действиях должностных лиц Киевского горсовета, его постоянной комиссии по вопросам собственности, Главного управления коммунальной собственности. Киева, КП МА "Киев" и ООО "Мастер-Авиа". Оно было зарегистрировано в марте 2018 года на основе отчета Государственной аудиторской службы по результатам ревизии КП МА "Киев" в период с 1 января 2014 года по 30 сентября 2017 года.

По мнению аудиторов, на 22,5 млн грн была занижена арендная плата из-за выбора неправильной ставки, КП выплатило 41,3 млн грн зарплаты работникам, которые фактически выполняли работу для "Мастер-Авиа", а также заключило с ООО невыгодный договор о реструктуризации долга. Аудиторы также считают, что КП недополучило 41,6 млн грн от "Мастер-Авиа" по договору о заправке самолетов.