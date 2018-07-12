Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики

Петр Порошенко и Дональд Трамп
13:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп провели встречу в Брюсселе во время саммита НАТО, которая продлилась 20 минут.

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в четверг на полях саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Да, встреча была", - сказал дипломатический источник в администрации украинского президента, отметив, что встреча прошла согласно графику и продлилась около 20 минут.

Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет.

Вместе с тем, интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что П.Порошенко и Д.Трамп "обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере".

Порошенко подтвердил, что встреча с Трампом состоится

Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Между тем, ряд западных изданий сообщают об отмене президентом США Дональдом ряда двусторонних встреч в рамках брюссельского саммита Североатлантического альянса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Брюссель, Встреча, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Президент США, Президент Украины, Саммит НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести Порошенко подтвердил, что встреча с Трампом состоится Порошенко: НАТО поддерживает Украину, это мотивирует на новые реформы

Последние новости

Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день Неймар не хочет идти в Реал, где нет Роналду Задержано завербованого жителя Казани
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
17:30 Смешно до слез: убойные картинки с предметами
17:30 "Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0