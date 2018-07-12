Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в четверг на полях саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Да, встреча была", - сказал дипломатический источник в администрации украинского президента, отметив, что встреча прошла согласно графику и продлилась около 20 минут.

Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет.

Вместе с тем, интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что П.Порошенко и Д.Трамп "обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере".

Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Между тем, ряд западных изданий сообщают об отмене президентом США Дональдом ряда двусторонних встреч в рамках брюссельского саммита Североатлантического альянса.