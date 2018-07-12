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МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции

МИД Украины
14:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД распространило комментарий по итогам 27-й ежегодной летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и принятия Берлинской декларации.

МИД Украины оставил открытым комментарий по итогам 27-й ежегодной летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и принятия Берлинской декларации. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины приветствует принятие 27-й ежегодной сессией Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ 11 июля резолюции "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Указанная резолюция инициирована Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ и вошла в Берлинскую декларацию Ассамблеи", - говорится в комментарии.

В главном дипломатическом ведомстве страны одобряют резолюцию ПА ОБСЕ, которая в очередной раз осудила временную оккупацию Россией АР Крым и г.Севастополь, призвала к отмене попытки аннексии Крыма.

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"Ассамблея отметила системное невыполнение государством-агрессором предыдущих резолюций ПА ОБСЕ, признала ухудшение гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, осудила нарушения, злоупотребления, мероприятия и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма, а также незаконное применение РФ в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и управления", - отмечается в документе.

МИД Украины также приветствует принятие резолюции Общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, в которой ПА ОБСЕ, среди прочего, подтверждает свою поддержку в вопросе деоккупации АР Крым и г.Севастополь, а также полного вывода российских вооруженных сил с территории Украины.

"Активные попытки парламентской делегации РФ противодействовать вынесению на рассмотрение парламентариев стран-членов ПА ОБСЕ проекта украинской резолюции стали очередным свидетельством вопиющих нарушений Российской Федерацией основополагающих принципов ОБСЕ согласно Хельсинкскому Заключительному акту 1975 г. Россия продолжает сознательно пренебрегать нормами международного права и отказывается придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе Минских договоренностей. Отмечаем, что упомянутые попытки не нашли поддержки в ПА ОБСЕ, что стало еще одним свидетельством изолированности российской стороны в ее попытках оправдать агрессию против Украины", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД Украины приветствуют переизбрание председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ, народного депутата Украины А.В.Герасимова заместителем руководителя Общего Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

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Новости Украины, Берлинская декларация, МИД Украины, Общий Комитет ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, РФ.
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