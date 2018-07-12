Порошенко на встрече с Дудой попросил внести изменения в закон об ИНП
Новости Украины: Петр Порошенко и Президент Польши Анджей Дуда обсудили противодействия реализации проекта "Северный поток-2", а так же изменение закона ИНП в пользу Украины.
Президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда на встрече в Брюсселе обсудили координацию в противодействии российской агрессии и противодействие реализации проекта "Северный поток-2".
"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", - сообщает сайт президента Украина в четверг.
Стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев. П.Порошенко поблагодарил А.Дуду за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.
П.Порошенко и А.Дуда отметили необходимость дальнейшей мобилизации усилий для противодействия строительству "Северного потока-2".
Президенты Польши и Украины считают, что прошлое нельзя политизировать
Обсуждались также вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.
"Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП - ред.) Польши в части, касающейся интересов Украины", - говорится в сообщении.