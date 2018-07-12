Порошенко на встрече с Дудой попросил внести изменения в закон об ИНП

Президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда на встрече в Брюсселе обсудили координацию в противодействии российской агрессии и противодействие реализации проекта "Северный поток-2".

"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", - сообщает сайт президента Украина в четверг.

Стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев. П.Порошенко поблагодарил А.Дуду за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

П.Порошенко и А.Дуда отметили необходимость дальнейшей мобилизации усилий для противодействия строительству "Северного потока-2".

Обсуждались также вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

"Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП - ред.) Польши в части, касающейся интересов Украины", - говорится в сообщении.