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Порошенко на встрече с Дудой попросил внести изменения в закон об ИНП

Петр Порошенко и Анджей Дуда
20:54 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко и Президент Польши Анджей Дуда обсудили противодействия реализации проекта "Северный поток-2", а так же изменение закона ИНП в пользу Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда на встрече в Брюсселе обсудили координацию в противодействии российской агрессии и противодействие реализации проекта "Северный поток-2".

"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", - сообщает сайт президента Украина в четверг.

Стороны положительно оценили решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев. П.Порошенко поблагодарил А.Дуду за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

П.Порошенко и А.Дуда отметили необходимость дальнейшей мобилизации усилий для противодействия строительству "Северного потока-2".

Президенты Польши и Украины считают, что прошлое нельзя политизировать

Обсуждались также вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

"Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП - ред.) Польши в части, касающейся интересов Украины", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Анджей Дуда, Петр Порошенко, Польша, Северный поток-2, Украина.
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