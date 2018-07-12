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Премьер Нидерландов получил приглашение посетить Украину

Петр Порошенко и Марк Рютте
15:49 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Петр Порошенко в Брюсселе пригласил премьера Нидерландов посетить Украину с визитом.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте посетить Украину с визитом.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча Порошенко и Рютте состоялась в рамках участия в работе саммита НАТО в Брюсселе.

Глава украинского государства поблагодарил премьер-министра за солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии, в частности поддержку Нидерландами решения Европейского Союза продлить санкции против РФ до 31 января 2019 года.

Также президент приветствовал внесение в совместную декларацию саммита Украина-ЕС от 9 июля и в выводы заседания Европейского Совета от 28 июня этого года призыва к РФ признать ответственность за авиакатастрофу малазийского самолета рейса МН17.

В свою очередь, Рютте приветствовал ратификацию украинским парламентом Соглашения о сотрудничестве в деле уголовного расследования трагедии МН17.

Порошено призвал к более тесному сотрудничеству двух сторон в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности ООН в 2018 году, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе и освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

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Новости Украины, Брюссель, Марк Рютте, МН17, НАТО, Нидерланды, Петр Порошенко, Украина.
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