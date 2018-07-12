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Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры

Степан Полторак и Юсси Ниинистё
16:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Министры обороны Украины и Финляндии на встрече в Брюсселе определили приоритеты развития двухстороннего сотрудничества.

Министры обороны Украины и Финляндии Степан Полторак и Юсси Ниинистё в Брюсселе обсудили сотрудничество двух ведомств и перспективу его развития.

"Во время мероприятий NATO Summit в Брюсселе встретился с министром обороны Финляндии Юсси Ниинистё. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью и шаги, которые осуществляет украинская сторона для урегулирования ситуации на востоке Украины. Во время конструктивного диалога мы определили приоритеты по развитию дальнейшего двустороннего сотрудничества ведомств", - написал глава Минобороны Украины на странице в Фейсбуке в четверг.

С.Полторак назвал положительным фактом то, что он и коллега из Финляндии имеют общие взгляды относительно будущего партнерства и организации обмена опытом военнослужащих стран-партнеров.

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Новости Украины, Минобороны, Степан Полторак, Украина, Финляндия, Юсси Ниинисте.
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