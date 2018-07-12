Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

В Раде приняли поправки по закону об Антикоррупционном суде

Суд
19:43 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Рада обязала передать все подследственные ВАКС дела в этот суд с началом его работы.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

Как передает корреспондент, за закон с этой поправкой проголосовали 254 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Уголовные производства по подследственным ВАКС преступлениям, судебные рассмотрения которых в судах первой и апелляционной инстанциях, не завершенные до начала работы антикоррупционного суда передаются в ВАКС.

Данной правкой парламент внес изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса (УПК). Согласно этим изменениям, со дня начала работы ВАКС следственные судьи, суды первой инстанции (за исключением ВАКС и его следственных судей) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и обвинительные акты в уголовных производствах подследственных ВАКС. С этого дня ходатайства в уголовных производствах, подследственных ВАКС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены, передаются в антикоррупционный суд для рассмотрения.

Со дня начала работы ВАКС, суды апелляционной инстанции, за исключением апелляционной палаты антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в подследственных антикоррупционному суду уголовных производствах.

Кроме того, во избежание правовой коллизии, в ст.3 УПК народные депутаты изменили редакцию некоторых положений. В частности, отменено ограничение, согласно которому в настоящее время апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда может рассматривать лишь те жалобы, по которым было решение Высшего антикоррупционного суда как первой инстанции.

Данный законопроект был одним из необходимых условий для получения Украиной очередного транша кредита МВФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антикорсуд, ВАКС, Высший антикоррупционный суд, Рада, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В РФ отреагировали на украино-американские учения "Си Бриз-2018" Денисова встретилась со спецпредставителем ПА ОБСЕ Суд отказал защите Савченко в отводе судьи Бугиля

Последние новости

В России был избит польский дипломат Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:11 Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0