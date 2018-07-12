В Раде приняли поправки по закону об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

Как передает корреспондент, за закон с этой поправкой проголосовали 254 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Уголовные производства по подследственным ВАКС преступлениям, судебные рассмотрения которых в судах первой и апелляционной инстанциях, не завершенные до начала работы антикоррупционного суда передаются в ВАКС.

Данной правкой парламент внес изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса (УПК). Согласно этим изменениям, со дня начала работы ВАКС следственные судьи, суды первой инстанции (за исключением ВАКС и его следственных судей) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и обвинительные акты в уголовных производствах подследственных ВАКС. С этого дня ходатайства в уголовных производствах, подследственных ВАКС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены, передаются в антикоррупционный суд для рассмотрения.

Со дня начала работы ВАКС, суды апелляционной инстанции, за исключением апелляционной палаты антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в подследственных антикоррупционному суду уголовных производствах.

Кроме того, во избежание правовой коллизии, в ст.3 УПК народные депутаты изменили редакцию некоторых положений. В частности, отменено ограничение, согласно которому в настоящее время апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда может рассматривать лишь те жалобы, по которым было решение Высшего антикоррупционного суда как первой инстанции.

Данный законопроект был одним из необходимых условий для получения Украиной очередного транша кредита МВФ.