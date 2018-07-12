Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили предстоящую встречу президента США с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки, заявил глава Украинского государства.

"Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2", - сообщил П.Порошенко украинским журналистам в четверг в Брюсселе.

По его словам, он рассказал Д.Трампу о ходе реформ в Украине.

В то же время П.Порошенко отметил, что не может рассказать журналистам все подробности встречи с Д.Трампом.

"Часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать. Но это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет, и была абсолютная необходимость, чтобы перед Хельсинки нам нужно было поговорить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью удовлетворен", - подчеркнул глава Украинского государства.

По словам П.Порошенко, он также сообщил Д.Трампу, что Верховная Рада сегодня должна принять поправку к закону о Высшем антикоррупционном суде, касающимся апелляций (парламент уже принял это правку в четверг - ред).

Президент также сказал журналистам: "На каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред), которая только что завершилась, и на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, - на всех встречах вопрос заложников был в приоритете".

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что президенты Франции и США поднимут вопрос освобождения украинских политзаключенных на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отдельно хочу сказать о том, что и во время встречи не только с президентом Трампом (президент США Дональд Трамп - ред), но и с президентом (Франции) Эммануэлем Макроном мы тщательно обсудили большое количество вопросов, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая освобождением заложников. Президент Макрон заявил, что, вероятно, будет встреча в воскресенье с Путиным и вопрос заложников, надеюсь, будет поднят и в понедельник в Хельсинки (на встрече президентов США и РФ - ред)", - сказал президент украинским журналистам в четверг в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

Президент также сказал журналистам: "На каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ИФ), которая только что завершилась, и на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, - на всех встречах вопрос заложников был в приоритете".