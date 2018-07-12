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Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты

Петр Порошенко
18:06 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По мнению главы Украины, ни одной стране мира не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО.

Евроатлантической интеграции Украины не сможет помешать ни одно государство в мире, в том числе и РФ, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе общения с представителями СМИ по итогам участия в саммите НАТО в четверг в Брюсселе.

"Итоги, в том числе и этого саммита, подтверждают: двери НАТО для Украины открыты… Нам надо сделать реформы, делать взаимосовместимость, переводить под стандарты НАТО сектор обороны и безопасности. Я считаю, что мы продвинулись достаточно эффективно и достаточно далеко", - сказал П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что не будет называть никаких дат.

"Хочу подчеркнуть, что никому, в том числе и Российской Федерации… не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа, и я как президент это суверенное право буду защищать", - заверил глава украинского государства.

П.Порошенко добавил: "Цель моя как президента Украины, как Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины… чтоб Украина имела перспективу членства, которая была подтверждена на саммите, что и было сделано".

"Наконец мы прекратили разговоры о том, что членство в НАТО, будто бы разозлит Россию и я хочу напомнить, что когда Россия совершила незаконную аннексию Крыма и напала на нас на востоке нашей страны, у нас страна имела внеблоковый статус", - подчеркнул украинский лидер.

В рамках саммита НАТО в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч на высоком уровне по вопросам военного сотрудничества.

"Эффективно прошли переговоры о военно-техническом сотрудничестве с рядом стран-участниц НАТО. Я не буду раскрывать детали, но могу сказать, что мы далеко продвинулись вперед. Мы обсудили улучшение диверсификации, консультативной и адвайзерской поддержки Вооруженных сил Украины", - сказал он украинским журналистам в четверг в Брюсселе.

П.Порошенко также отметил, что доволен итогами саммита НАТО.

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Новости Украины, Вступление Украины в НАТО, НАТО, Петр Порошенко, Украина.
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