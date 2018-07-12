Председатель ИНП открыл правду, кому выгодны мифы о "геноциде"

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что украинские ученые апеллируют к документам и призывают польских исследователей воспользоваться нашими архивами для последующих исследований. Однако в Польше спешат эти исследования остановить и принимают политические решения, в основе которых лежат мифы.

"Я убежден, что открытость архивов, которая ныне наблюдается в Украине, к сожалению, для части польского политикума послужила ускоряющим фактором, который побудил их к политическим решениям. Задача этих политических решений - остановить любые последующие исследования польско-украинского конфликта, остановить любые последующие дискуссии между украинскими и польскими исследователями, которые могут поставить под сомнение удобные для этих польских политиков гипотезы, которые ныне уже бытуют как основы польского законодательства", - заметил Вятрович.

По его словам, корень многих мифов о "геноциде", которые ныне бытуют в качестве канонических в польских медиа и даже в историографии и политике, кроется еще в 1980-х годах.

"Мифы запускали через очень специфических людей - это такие люди как Эдвард Пруссак, который не без основания подозревается в том, что активно сотрудничал с коммунистическими спецслужбами еще в советские времена, как Виктор Полищук, украинец по происхождению, который жил в Канаде, автор книжки "Горькая правда об ОУН-УПА" и других. Его коллеги после его смерти сделали ему медвежью услугу, опубликовав в интернете архив Виктора Полищука, где можно ознакомиться с копиями документов, с которыми он работал. Это копии документов из архивов КГБ, сделанные в 80-ые годы, переданные гражданину Канады. Ввиду того, какая степень "открытости" была для украинских, вообще советских и особенно заграничных исследователей архивов КГБ в 80-ые годы, можно самостоятельно сделать некоторые выводы", - подчеркнул глава УИНП.

Как отметил руководитель академических программ Центра исследования освободительного движения Владимир Бирчак, открытие архивов было одной из целей, с которой писался закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима.

"К сожалению, так выглядит, что польская сторона боится тех документов. Потому что миф уже очень хорошо сконструирован... В Украине настолько либеральное законодательство, что как граждане Украины, так и иностранцы, пользуются теми же правами по доступу к этим документам. К сожалению, мы вынуждены утверждать, что польские исследователи не работают с этими документами. То есть есть лишь небольшое количество польских исследователей, которые работают с материалами "Большого террора" 1937-38 годов. К сожалению, с материалами, о которых сегодня неоднократно вспоминалось, не работают", - сказал Бирчак.

Директор Научно-исследовательского института украиноведения Богдан Галайко констатировал, что польские должностные лица категорические в своих утверждениях о "геноциде".

"К сожалению, мы наблюдаем риторику высших должностных лиц польской власти, особенно во времени визита на территорию Украины, те вещи, о которых говорил президент Анджей Дуда, в частности 8 июля, где в очередной раз отмечал то, что якобы украинцы на Волыни в 1943 году совершили огромный акт геноцида против поляков и что это не была никакая война между Польшей и Украиной, а обычная этническая чистка. Также мы слышали заявления премьера Польши 11 июля уже в Варшаве, когда проходили мероприятия памяти, где говорилось о том, что официальный Киев должен покаяться и признать акт геноцида на Волыни", - сказал Галайко.

Он подчеркнул, что польская сторона применяет мифы и не прислушивается к фактам и научным исследованиям, к которым апеллируют украинские ученые.

"Польская сторона говорит о том, что якобы существовал определенный приказ под номером один от УПА о тотальном истреблении поляков, что 11 июля была огромная массовая акция, где в соответствии с этим приказом отделы УПА уничтожили более чем 100 населенных пунктов, где жили поляки, что лишь после 11 июля 1943 года происходили "отплатные акции" поляков против украинцев. В то же время польская сторона почему-то не хочет увидеть и замалчивает те факты, что и украинское подполье, и польское подполье пытались проводить переговоры, договариваться об общем фронте борьбы против оккупационных тоталитарных режимов - Германии и СССР. И в то же время польская сторона отмечает определенные цифры, которые уже вошли в их официальный документооборот", - отметил историк.