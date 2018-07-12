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Помпео и Могерини обсудили вопросы внешней политики и безопасности

Федерика Могерини и Майк Помпео
22:49 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Федерика Могерини и Майк Помпео обсудили в Брюсселе Украину, Корею и Сирию.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в четверг в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Встреча стала возможностью для сторон обсудить ряд общих насущных вопросов внешней политики и безопасности. Они обсудили текущую работу по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Украине, перспективы мира в Афганистане, конфликт в Сирии, последнее развитие событий в Ираке, поддержку стран группы G5 Сахель и продолжающуюся приверженность ЕС иранскому ядерному соглашению", - говорится в коммюнике ЕВС.

В документе также отмечается, что за этой двусторонней встречей последовало заседание восьмого совета ЕС-США по энергетике, на котором сопредседателями были глава дипломатии ЕС Ф.Могерини, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете, государственный секретарь США М.Помпео и министр энергетики США Рик Перри.

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Новости Украины, Брюссель, Майк Помпео, Украина, Федерика Могерини.
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