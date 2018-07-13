Суд отказал защите Савченко в отводе судьи Бугиля

Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе следственного судьи Владимира Бугиля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.

Соответствующее решение в четверг огласил судья Павел Слободянюк.

"Суд постановил: в удовлетворении заявления адвоката об отводе следственного судьи Бугиля отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал Слободянюк.

Сторона защиты просила перенести судебное заседание из-за того, что они подали заявление в Апелляционный суд Киева на изменение подсудности дела. Такое ходатайство адвокаты аргументировали тем, что, по их мнению, судья Мелешак был отведен незаконно. Однако Шевченковский райсуд не удовлетворил эту просьбу стороны защиты.

"Суд считает безосновательным возбуждение вопрос перед Апелляционным судом о законности отвода судьи Мелешак и изменения подсудности", - говорится в постановлении суда.

Также известно, что суд перенес рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко на 13 июля. В этот день истекает срок её содержания под стражей.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

Впоследствии суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.