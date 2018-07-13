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Денисова обсудила со спецпредставителем ПА ОБСЕ ситуацию в Украине

Людмила Денисова на встрече с Хейди Фрай
02:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова рассказала, какие темы обсуждались на встрече с Хейди Фрай.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по гендерным вопросам Хейди Фрай обсудили вопросы полномочий украинского омбудсмена, а также ситуацию, которая сложилась в Украине вокруг ЛГБТ, о трудовой эксплуатации и о нарушении прав и свобод человека на Востоке страны, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Во время встречи Уполномоченного со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по гендерным вопросам госпожей Хейди Фрай были обсуждены вопросы полномочий украинской омбудсмена. Представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержала уполномоченного в подготовке нового законопроекта об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека, согласно которому усилятся законодательные инициативы омбудсмена", – говорится в сообщении на сайте омбудсмена в четверг.

Х.Фрай обратила внимание на вопросы семейных ценностей в Украине.

"Говорили о многом. О семейных ценностях, о насилии в семье, о том, что из поколения в поколение семьи не могут нормально функционировать, поскольку ребенок, в семье страдала от насилия потом так же строить и свою семью. Обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине вокруг ЛГБТ, о трудовой эксплуатацию и о нарушении прав и свобод человека на Востоке Украины", – написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем, Х.Фрай отметила моральную поддержку Киева со стороны 53 государств, которые проголосовали за резолюцию в поддержку Украины

Л.Денисова выразила надежду, что такая мощная международная поддержка заставит президента России уступить и станет той последней каплей, которая убедит его прекратить войну и освободить Донбасс и оккупирован Крым.

"Украина держит врага на своей территории. Если мы не будем держать, то он пойдет в Польшу, Литву и дальше. Ваша поддержка очень важна для нас. Конечно, мы будем победителями все вместе", - подытожила украинский омбудсмен.

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Новости Украины, Людмила Денисова, ПА ОБСЕ, Ситуация в Украине, Хейди Фрай.
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