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В РФ отреагировали на украино-американские учения "Си Бриз-2018"

Украино-американские учения
02:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В МИД РФ назвали американо-украинские учения "Си Бриз – 2018" "попыткой спровоцировать напряженность".

Россия рассматривает проведение украинско-американских военных учений "Си Бриз-2018" как попытку спровоцировать напряженность на Черном море.

Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные "игры с огнем", и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - заявила она.

В МИД РФ также заявили, что военная активность союзников будет осуществляться в непосредственной близости к "зоне конфликта", имея в виду Операцию Объединенных Сил, которая призвана освободить часть оккупированных российскими гибридными силами территорий Луганской и Донецкой областей.

Как сообщалось, в учениях Sea Breeze 2018 участвуют флагман 6-го флота ВМФ Соединенных Штатов USS Mount Whitney, ескадренний эсминец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГНСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.

По словам командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Игоря Воронченка, который 9 июля открыл учения многонациональных сил, всего в них примут участие около трех тысяч военнослужащих, а "основными учебно-боевыми элементами и задачами моряков в течение 9-21 июля станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадки морского десанта на необорудованное побережье, проведение рейдовых действий, тактическое маневрирование и плавание в ордерах".

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Все по теме:

Новости Украины, Мария Захарова, МИД РФ, Россия, Си Бриз-2018, Украино-американские учения.
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