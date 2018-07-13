Гройсман обещает не проводить репрессий против участников "евроблях"

Премьер министр Украины Владимир Гройсман обещает участникам акции владельцев автомобилей на европейских номерах не проводить против них репрессий, но просит их уважительно относиться к окружающим, в том числе народным депутатам.

"Я глубоко убежден в том, что каких-то репрессивных мер не будет. Я ответственно это заявляю. Я поговорю с министром внутренних дел и тем с кем нужно, чтобы все было цивилизовано", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительствк на заседании Верховной Рады в пятницу.

Премьер также обратился к участникам акции вести себя уважительно и цивилизованно.

Обращаясь к участникам акции, В.Гройсман сказал: "Вы должны себя вести цивилизованно. Тут в этом зале нет ваших врагов и в доме правительства тоже нет ваших врагов. Мы понимаем проблему, давайте ее решать".