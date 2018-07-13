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Гройсман обещает не проводить репрессий против участников "евроблях"

Владимир Гройсман
10:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман обещает "евробляхам" не проводить против них репрессий, но просит их уважительно относиться к окружающим.

Премьер министр Украины Владимир Гройсман обещает участникам акции владельцев автомобилей на европейских номерах не проводить против них репрессий, но просит их уважительно относиться к окружающим, в том числе народным депутатам.

"Я глубоко убежден в том, что каких-то репрессивных мер не будет. Я ответственно это заявляю. Я поговорю с министром внутренних дел и тем с кем нужно, чтобы все было цивилизовано", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительствк на заседании Верховной Рады в пятницу.

Сытник пожаловался на прослушку

Премьер также обратился к участникам акции вести себя уважительно и цивилизованно.

Обращаясь к участникам акции, В.Гройсман сказал: "Вы должны себя вести цивилизованно. Тут в этом зале нет ваших врагов и в доме правительства тоже нет ваших врагов. Мы понимаем проблему, давайте ее решать".

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Евробляхи, Киев, репресии, Украина, Участники Евроблях.
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