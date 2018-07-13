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Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
13:05 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Фото: akzent.zp.ua
Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко" народного депутата Вадима Кривохатько.
Народный депутат Украины Вадим Кривохатько вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. Соответствующее объявление сделал председатель украинского парламента Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу.
В.Кривохатько был избран в парламент по мажоритарному округу №82 (Запорожская обл.) и входил в состав фракции БПП с начала каденции нынешнего созыва Верховной Рады.
После выхода этого нардепа в БПП останется 135 парламентариев.
Как сообщалось ранее, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей на еврономерах.
Telegraf.com.ua