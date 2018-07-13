Нардеп вышел из состава фракции "БПП"

Народный депутат Украины Вадим Кривохатько вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. Соответствующее объявление сделал председатель украинского парламента Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу.

В.Кривохатько был избран в парламент по мажоритарному округу №82 (Запорожская обл.) и входил в состав фракции БПП с начала каденции нынешнего созыва Верховной Рады.

После выхода этого нардепа в БПП останется 135 парламентариев.

Как сообщалось ранее, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей на еврономерах.