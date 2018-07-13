Реформа стоматологии во Львове: медики требуют отставки Зуба

Муниципальная охрана работает в усиленном режиме, пытаясь сдержать пикетчиков-стоматологов, которые прорываются в сессионный зал. Медики требуют погашения задолженности по зарплате, которую им не выплачивают уже почти год, и отставки начальника управления здравоохранения ЛГС Владимира Зуба.

Как сообщалось, накануне стоматологи, заручившись поддержкой праворадикалов, ворвались в сессионный зал, повредив окна и двери. Возникло столкновение. Одна из участниц протеста пыталась выпрыгнуть из окна и ее сняли с подоконника правоохранители.

Протестующие заблокировали также роботу бюджетной комиссии ЛГС, требуя немедленного выделения денег на зарплату.

В свою очередь Зуб посоветовал львовянам обходить городскую стоматологическую поликлинику №3 поскольку там, по его словам, господствует антисанитария и пациентов могут заразить СПИДом, гепатитами и другими инфекциями.