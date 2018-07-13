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Винников: В НАТО приветствовали прогресс Украины, но сделать надо еще очень много

Александр Винников
14:45 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В НАТО рассказали, каких реформ ждут от Украины на пути к членству.

В Североатлантическом альянсе признают и приветствуют успехи, которых достигла Украина на пути реформ, однако впереди государство должно осуществить еще большое количество изменений на пути к трансатлантической интеграции. Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.

"В НАТО подтвердили стремление Украины относительно Североатлантического альянса, это было отмечено и в этом контексте политика открытых дверей и тот факт, что НАТО подтверждает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте (в 2008 году - ред.). Очень важно, что теперь Украина должна сосредоточиться на реформах. И в этом вопросе, в НАТО приветствовали прогресс Украины, одновременно подчеркнув, как много еще предстоит сделать. Союзные государства поддерживали и продолжат поддерживать Украину в приближении к членству в НАТО, потому что это, безусловно, хорошо для самой Украины. Вопрос в том, как долго это займет в Украине", - сказал Винников.

На вопрос о том, существуют ли такие принципиальные моменты относительно реформ в Украине, на которых НАТО настаивает сосредоточиться, Винников отметил, что в коммюнике саммита государства НАТО приветствовали недавно принятые в Украине законы - Закон о Высшем антикоррупционном суде и Закон о нацбезопасности Украины.

"В то же время, сейчас очень важно воплотить этот закон о нацбезопасности. Для этого необходимо будет создать и выпустить другие законодательные акты. Это будет включать новый закон о парламентском наблюдательном комитете, который будет осуществлять с вопросами безопасности службами и разведкой в Украине. Это также включает новый закон о реформе СБУ, которая должна быть реформирована. И это также было сказано в заявлении. Вопрос прозрачности оборонного бюджета также вытекают из закона о нацбезопасности. Поэтому, вы видите, впереди много работы", - отметил представитель НАТО.

Однако, по его словам, союзные государства заботятся не только о реформах в военной сфере Украины.

"НАТО на самом деле заинтересовано в том, чтобы Украина проводила всеобъемлющие реформы - во всей системе управления. И здесь, надо сосредоточиться, конечно, на институтах, которые будут выполнять хорошее управление, на борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права, обеспечении прав человека и фундаментальных свобод и, что не менее важно, обеспечении функционирования законодательства относительно рыночной экономики, что позволит Украине реализовать свой экономический потенциал", - отметил он.

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Новости Украины, Александр Винников, Высший антикоррупционный суд, Закон о нацбезопасности, НАТО, Реформы, СБУ.
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