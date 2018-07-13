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В документах НАТО Россию впервые признали страной-агрессором

Военный РФ
14:57 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Президент подчеркнул, что это не замороженный конфликт, как некоторые пытаются это изобразить.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе идет война из-за агрессии России против Украины, от которой гибнут украинские военные и мирные граждане.

"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт", - отметил Порошенко в интервью телеканалу France 24, передает его пресс-служба.

"Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Российскую Федерацию стали признавать агрессором не только на словах, но и в документах.

"Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого Саммита НАТО, что агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия", - подчеркнул Порошенко.

"Миротворцы не должны возвращать украинский суверенитет, мы можем сделать это путем политического процесса. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под мандатом СБ ООН сможет помочь нам вывести российские войска с этой территории, вывести российские танки, артиллерию", - сказал Порошенко об инициативе по введению миротворческой миссии под эгидой ООН.

В то же время, Глава государства констатировал, что введение миссии не происходит из-за блокировки этого вопроса именно Россией - несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.

"Этого не происходит. И Россия должна объяснить всему миру, почему они против. Миротворцы - международные силы, объективное источник информации - придут туда, будут защищать местное население, и создадут политические и опасные предпосылки для имплементации Минских соглашений.У нас есть гарантии безопасности со стороны России в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись России под Минскими соглашениями, мы имеем российскую ответственность. Это очень важно", - сказал Порошенко.

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Новости Украины, Донбасс, Миротворцы, НАТО, ООН, Петр Порошенко, Россия.
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