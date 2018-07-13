Шевченковский райсуд заминировали, присутствующие отказались покинуть здание
Новости Украины: Адвокаты Савченко сообщили о заминировании здания Шевченковского райсуда, который рассматривает ходатайство прокуратуры на продление ареста Надежды Савченко.
В связи с таким ходом событий распорядитель суда попросил присутствующих освободить зал судебного заседания, но они отказались.
"Охрана зашла, сказала, что заминировали", - сообщили адвокаты.
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Напомним, защита народного депутата Надежды Савченко просит суд отложить до 17 июля судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении ей срока ареста.
Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.
15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.