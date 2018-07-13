МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с решениями т.н. "судов" российской оккупационной власти Крыма от 13 июля по делам граждан Украины Евгения Панова и Владимира Балуха.

"Обвинение Евгения Панова в "участии в диверсионно-террористической деятельности" является сфабрикованным и политически мотивированными, а его осуждение к 8 годам колонии строгого режима – нелегитимным", - говорится комментарии МИД Украины, обнародованном в пятницу.

Особое беспокойство украинского внешнеполитического ведомства вызывает тот факт, что во время проведения "досудебных следственных действий" в отношении Евгения Панова применялись пытки, что является грубым нарушением основных норм международного права в области прав человека.

Также в МИД решительно осуждают продолжающиеся репрессии против В.Балуха, которому т.н. "Железнодорожный районный суд" в оккупированном Симферополе в пятницу отказал в условно-досрочном освобождении.

"Требуем от государства-оккупанта немедленно прекратить репрессии против граждан Украины Евгения Панова, Владимира Балуха, а также более 60 наших соотечественников, удерживаемых Кремлевским режимом в России и в оккупированном Крыму, освободить их из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение домой", - говорится в комментарии МИД.

В украинском министерстве в очередной раз настаивают на выполнении Российской Федерацией в полном объеме резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014г, "Состояние прав человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016г и 19 декабрь 2017г, а также приказа Международного суда ООН по мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и дипломатические меры с целью освобождения граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и на территории временно оккупированного Крыма; привлечение лиц, ответственных за нарушения прав человека и пытки на территории оккупированного Крыма, к ответственности; а также усилить давление на страну-оккупанта с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подчеркивают в МИД Украины.