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Порошенко рассказал о позиции НАТО касаемо миротворцев на Донбассе

Петр Порошенко
21:24 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко отметил, что введение миротворческой миссии было поддержано всеми членами НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что неразворачивание миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.

Об этом глава Украинского государства сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает сайт Президента.

"Безусловно, очень сложно Путину объяснить, почему он не дает возможности развернуть миротворческую миссию, подтверждая таким образом факт заинтересованности России в продолжении агрессии, оккупации захваченной украинской территории", - заявил Президент.

Отмечается, что Порошенко процитировал итоговый документ саммита и выступление генерального секретаря НАТО.

"Здесь написано, что мы тщательно обсуждали перспективы внедрения под руководством ООН миротворческих сил на Донбассе. Мы подчеркиваем, что это поддержит и облегчит полную имплементацию Минских договоренностей и соответствующий мандат для того, чтобы обеспечить всю территорию всей зоны оккупации, включая украино-российскую границу. Это позиция стран НАТО", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоялся XX саммит Украина-ЕС.

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Новости Украины, Донбасс, Миротворцы, НАТО, Петр Порошенко.
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