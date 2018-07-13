Порошенко рассказал о позиции НАТО касаемо миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что неразворачивание миротворческой миссии подтверждает заинтересованность Российской Федерации в продолжении агрессии и оккупации захваченной украинской территории.

Об этом глава Украинского государства сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает сайт Президента.

"Безусловно, очень сложно Путину объяснить, почему он не дает возможности развернуть миротворческую миссию, подтверждая таким образом факт заинтересованности России в продолжении агрессии, оккупации захваченной украинской территории", - заявил Президент.

Отмечается, что Порошенко процитировал итоговый документ саммита и выступление генерального секретаря НАТО.

"Здесь написано, что мы тщательно обсуждали перспективы внедрения под руководством ООН миротворческих сил на Донбассе. Мы подчеркиваем, что это поддержит и облегчит полную имплементацию Минских договоренностей и соответствующий мандат для того, чтобы обеспечить всю территорию всей зоны оккупации, включая украино-российскую границу. Это позиция стран НАТО", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоялся XX саммит Украина-ЕС.