Руководство НАТО планирует визит в Украину

В НАТО надеются, что представитель Альянса на высшем уровне в сентябре этого года посетит Украину. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Винников.

"Недавно визит в страну осуществила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, второе лицо в организации. Она здесь была на Киевском форуме два месяца назад, кажется. Ее визит был очень продуктивным. Также был визит военного комитета - то есть визит военных представителей всех 29 союзных государств, включая председателя комитета. Они посетили Львов, это было также несколько месяцев назад", - рассказал дипломат.

"Мы надеемся, что на встрече в рамках Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которая состоится в сентябре, будет присутствовать представитель НАТО на высшем уровне. Также в этом году запланирован ряд других мероприятий в будущем. Следовательно, есть постоянный приток посетителей высокого уровня", - добавил он.