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Порошенко: Трамп очень решительно высказался в поддержку энергобезопасности Украины

Петр Порошенко
21:42 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По словам президента, Дональд Трамп "очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности".

Президент Петр Порошенко заявил, что на встрече в Брюсселе Президент США Дональд Трамп решительно высказался в поддержку позиции Украины в вопросе строительства "Северного потока-2".

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Безусловно, мы обсудили вопрос энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно "Северного потока-2" и считают его недопустимым, потому что этот проект политический, взрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасности Европы", - сказал Порошенко.

Кроме того, Президент проинформировал, что обсудил с лидером США необходимость усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества, в частности и в оборонной сфере. По его словам, Трамп дал "соответствующие задания по этому поводу", но детали журналистам раскрывать не стал.

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Новости Украины, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Северный поток-2, Энергобезопасность.
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