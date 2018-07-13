Порошенко: Трамп очень решительно высказался в поддержку энергобезопасности Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что на встрече в Брюсселе Президент США Дональд Трамп решительно высказался в поддержку позиции Украины в вопросе строительства "Северного потока-2".

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Безусловно, мы обсудили вопрос энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно "Северного потока-2" и считают его недопустимым, потому что этот проект политический, взрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасности Европы", - сказал Порошенко.

Кроме того, Президент проинформировал, что обсудил с лидером США необходимость усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества, в частности и в оборонной сфере. По его словам, Трамп дал "соответствующие задания по этому поводу", но детали журналистам раскрывать не стал.