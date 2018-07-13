Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми

Президент Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе провел короткую встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и договорился о продолжении переговоров на уровне министров относительно языкового вопроса закона об образовании.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. На саммите я имел короткую встречу с Премьер-министром Виктором Орбаном, мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования немедленно продолжим диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии, но Украина будет защищать свои национальные интересы" - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос об отношениях с Венгрией в контексте дискуссии относительно закона об образовании, он отметил, что никому - ни России, ни пятой колонне внутри Украины, ни странам внутри НАТО не удастся заблокировать украинскую интеграцию в Альянс.

"С Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа, мы это не принимаем и это ни к чему не приведет. По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать на языке шантажа, тот окажется в изоляции сам", - отметил Президент.

При этом он добавил, что роль Украины из обороны восточного фланга НАТО чрезвычайно важна, украинцы много делают для безопасности в Европе и это, по его словам, признается странами-партнерами.