Порошенко призвал международных партнеров предоставить экспертов для отбора судей в ВАСУ

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров как можно скорее предоставить своих экспертов для отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Вчера я проговорил с лидерами государств-членов НАТО о том, чтобы как можно быстрее нам предоставили международных экспертов, которые помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал он.

Также Президент призвал возможных кандидатов в Высший антикоррупционный суд "готовиться и не бояться".

Ранее Порошенко призвал кандидатов на судей АКС не бояться участвовать в конкурсе.