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Порошенко призвал международных партнеров предоставить экспертов для отбора судей в ВАСУ
Новости Украины: Петр Порошенко обратился к международным партнерам по вопросу отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины.
Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров как можно скорее предоставить своих экспертов для отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
"Вчера я проговорил с лидерами государств-членов НАТО о том, чтобы как можно быстрее нам предоставили международных экспертов, которые помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал он.
Также Президент призвал возможных кандидатов в Высший антикоррупционный суд "готовиться и не бояться".
Ранее Порошенко призвал кандидатов на судей АКС не бояться участвовать в конкурсе.
Telegraf.com.ua