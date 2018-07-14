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Порошенко призвал международных партнеров предоставить экспертов для отбора судей в ВАСУ

Петр Порошенко
00:52 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Петр Порошенко обратился к международным партнерам по вопросу отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины.

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров как можно скорее предоставить своих экспертов для отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Вчера я проговорил с лидерами государств-членов НАТО о том, чтобы как можно быстрее нам предоставили международных экспертов, которые помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд", - сказал он.

Также Президент призвал возможных кандидатов в Высший антикоррупционный суд "готовиться и не бояться".

Ранее Порошенко призвал кандидатов на судей АКС не бояться участвовать в конкурсе.

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