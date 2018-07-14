Денисова получила письмо из РФ о состоянии здоровья политзаключенного Сенцова

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обнародовала письмо от председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

В частности, в письме утверждается, что "состояние здоровья подсудимого оценивается российскими медиками как удовлетворительное".

"Он (Федотов – ред.) сообщил, что Олег под "постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание. Ежедневно его осматривают медики, проводят клинико-лабораторные исследования, поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение возникновения осложнений. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное", - написала Денисова в соцсети Facebook в пятницу, 13 июля.

По данным Федотова, факты отказа Олега Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрированы.