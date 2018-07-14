Савченко объявила бессрочную голодовку за осуждение ее без адвокатов

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, объявила бессрочную голодовку в связи с продлением срока содержания под стражей. Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, обнародовав фотокопии соответствующих заявлений Савченко и судебного постановления.

"Я объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия судьи Бугеля, прокуроров Банника и Климовича, следователя Томусяка, которые осудили меня без адвокатов, не дав мне даже возможность высказать свою позицию в судебном заседании в свою защиту", - написала Савченко.

Также Савченко заявила, что отказывается от врачебного надзора в пенитенциарной системе Украины из-за недоверия к врачам. Согласно постановлению судьи Шевченковского районного суда Владимира Бугиля, мера пресечения Савченко в виде содержания под стражей продлена до 10 сентября.