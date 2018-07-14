Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Новости: В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
Новости: Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Новости: Психологи назвали главные страхи мужчин
Психологи назвали главные страхи мужчин
X

Гройсман рассказал об успехах в борьбе с контрабандой на границе

Владимир Гройсман
22:10 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр также отметил, что сопротивление действиям правительства оказывается колоссальное.

Введенные правительством мероприятия по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на границе увеличили ежедневные поступления платежей на 70-80 млн грн, что в итоге даст "плюс" 2 - 2,4 млрд грн в месяц.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ТРК "Украина", сообщает Правительственный портал.

"Я вам приведу пример того, на сколько мы уже сейчас имеем повышение поступлений в государственный бюджет. 70-80 миллионов плюс ежедневно - это 2 - 2,400 млрд в месяц. Мы понимаем, что эффективность будет только повышаться. Я вам приведу просто пример. До того, как мы начали новые мероприятия борьбы с контрабандой вводить, платеж, например, по одному и тому же товару, это игрушки. Растаможивание происходило по цене 4800 долларов за контейнер. Сегодня тот же контейнер, те же игрушки 8700. Представляете разницу? 4800 и 8700 в долларах - это колоссальные ресурсы, которые шли мимо бюджета. Следующее, например, ткани завозят в Украину. До наших мероприятий, прекращающих разнообразный ввод схем - 12500 долларов контейнер, тот же контейнер растаможивается уже за 21340 долларов. И таких примеров я могу привести массу", - сказал Гройсман.

По его словам, ключевым методом борьбы с контрабандой стало усиление ответственности самих таможенников, а также предоставление силам и структурам Министерства внутренних дел права проводить аналитическую работу и работать с базами данных.

"Когда все более прозрачно, когда все разнообразные службы имеют возможность работать с этими данными, тогда они начинают охоту друг за другом и тогда может быть соответствующий результат", - добавил премьер.

"Я уже чувствую, что эти схемы рождали десятки миллиардов теневых денег. Вы представляете, что на нас сейчас накинуто, чтобы нас остановить, отвлечь наше внимание, не дать нам внедрять те мероприятия, которые мы запланировали и уже реализуем. Борьба продолжается. Борьба очень сложная, непростая", - сказал Гройсман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Граница, Контрабанда, Теневые схемы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Савченко объявила бессрочную голодовку за осуждение ее без адвокатов Суд Киева избрал меру пресечения для нардепа Савченко Мать Сенцова спрогнозировала реакцию сына на прошение Путину о помиловании

Последние новости

Ученые назвали главную опасность бюстгальтера Спортивные красотки с шикарными формами, мимо которых не пройдешь (Фото) Невероятный голепад: "Эвертон" отгрузил 22 гола в ворота противника (Видео)
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Реал сделал заявление по Неймару
05 Ученые разгадали тайну марсианской воды
Новости сегодня
04:18 Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
03:53 Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе
03:45 Невероятно красивое место! Залипье - самая яркая деревня Польши (Фото)
03:04 Как отдыхали американские солдаты во время войны во Вьетнаме (Фото)
02:41 Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Новости: Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы
Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы
Новости: В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
Новости: Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Добавить комментарий
0