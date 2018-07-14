Гройсман рассказал об успехах в борьбе с контрабандой на границе

Введенные правительством мероприятия по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на границе увеличили ежедневные поступления платежей на 70-80 млн грн, что в итоге даст "плюс" 2 - 2,4 млрд грн в месяц.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ТРК "Украина", сообщает Правительственный портал.

"Я вам приведу пример того, на сколько мы уже сейчас имеем повышение поступлений в государственный бюджет. 70-80 миллионов плюс ежедневно - это 2 - 2,400 млрд в месяц. Мы понимаем, что эффективность будет только повышаться. Я вам приведу просто пример. До того, как мы начали новые мероприятия борьбы с контрабандой вводить, платеж, например, по одному и тому же товару, это игрушки. Растаможивание происходило по цене 4800 долларов за контейнер. Сегодня тот же контейнер, те же игрушки 8700. Представляете разницу? 4800 и 8700 в долларах - это колоссальные ресурсы, которые шли мимо бюджета. Следующее, например, ткани завозят в Украину. До наших мероприятий, прекращающих разнообразный ввод схем - 12500 долларов контейнер, тот же контейнер растаможивается уже за 21340 долларов. И таких примеров я могу привести массу", - сказал Гройсман.

По его словам, ключевым методом борьбы с контрабандой стало усиление ответственности самих таможенников, а также предоставление силам и структурам Министерства внутренних дел права проводить аналитическую работу и работать с базами данных.

"Когда все более прозрачно, когда все разнообразные службы имеют возможность работать с этими данными, тогда они начинают охоту друг за другом и тогда может быть соответствующий результат", - добавил премьер.

"Я уже чувствую, что эти схемы рождали десятки миллиардов теневых денег. Вы представляете, что на нас сейчас накинуто, чтобы нас остановить, отвлечь наше внимание, не дать нам внедрять те мероприятия, которые мы запланировали и уже реализуем. Борьба продолжается. Борьба очень сложная, непростая", - сказал Гройсман.