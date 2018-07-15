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Порошенко в Зарванице почтил память воинов АТО и Героев Небесной сотни

Петр Порошенко
14:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Зарванице президент Украины помолился за Небесную Сотню и погибших на Донбассе бойцов.

В Зарванице на Тернопольщине Президент Петр Порошенко почтил память защитников Украины, погибших на Донбассе, и героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Во время рабочей поездки в Тернопольскую область Президент Петр Порошенко почтил память погибших воинов АТО и Героев Небесной сотни. Глава государства принял участие в панихиде по погибшим, которую провел митрополит Тернопольско-Зборовский Василий Семенюк в Часовне воинам АТО", - говорится в сообщении.

Порошенко также встретился с семьями погибших героев. Он пообщался с Марией Витишин, матерью украинского воина Ивана Витишина, который погиб на Донбассе.

Иван Витишин проходил службу в войсках специального назначения в Крыму. Летом 2014 года, получив повестку, сразу пришел в военкомат. В 2015 году старший сержант 80-й отдельной аэромобильной бригады получил смертельное ранение в новом терминале Донецкого аэропорта. Родные узнали погибшего на фотографии, которую обнародовали боевики, - Иван держал фото, где были изображены его дочери.

Витишина похоронили в поселке Великая Березовица, где он жил, в Тернопольской общеобразовательной школе №8, которую закончил, открыта мемориальная доска.

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Новости Украины, Зарваница, Небесная сотня, Петр Порошенко, Украина.
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