Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
Новости: Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Новости: Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
X

В Белом доме приняли меры из-за неуважения журналиста к Трампу

Белый дом
15:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Белый дом пересмотрел приоритеты появления членов администрации США на телевидении.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в воскресенье заявила, что американские власти больше не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту США Дональду Трампу.

"Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты появления членов администрации США на телевидении", - написала С.Сандерс в Twitter в ответ на сообщение журналиста телеканала Джейка Таппера.

"Корреспондент CNN проявил неуважение к Д.Трампу и британскому премьеру Терезе Мэй во время их пресс-конференции", - добавила С.Сандерс.

При этом представитель Белого дома не стала уточнять, в чем именно заключалось неуважение журналиста по отношению к американскому лидеру.

Ранее журналист CNN Дж.Таппер написал в Twitter, что советник Д.Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "по-прежнему готов дать интервью CNN, однако Белый дом отменил его".

В ходе пресс-конференции в Лондоне Д.Трамп отказался выслушивать вопрос корреспондента телеканала, напомнив, что считает CNN "фейковыми новостями".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Белый дом, Дональд Трамп, Сара Сандерс, Тереза Мэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Денисовой прислали письмо из РФ о состоянии здоровья Сенцова Арестованный в Крыму активист Мустафаев написал евродепутату Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран

Последние новости

Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей Эта девушка превращает свои губы в произведение искусства (Фото) "Львов" укрепился двумя новичками
Сегодня читают
01 Франция 4:2 Хорватия: события матча
02 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
04 Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
05 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
Новости сегодня
20:54 В мини-приюте Харькова лопатой порубили всех котят
20:43 Как меняется внешность мужчины после сбривания бороды (Фото)
20:31 Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"
20:15 Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине
20:14 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Новости: Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Добавить комментарий
0