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Катастрофа MH17: министры G7 сделали заявление

MH17
16:01 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Министры иностранных дел G7 сделали заявление относительно MH17, в котором призывают Россию к сотрудничеству.

Министры иностранных дел "Большой семерки" в очередной раз призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы относительно российского ЗРК "БУК", который, по результатам расследования Совместной следственной группы (JIT), сбил малазийский боинг. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Большой семерки к годовщине уничтожения рейса Малайзийских авиалиний MH17.

"Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбивание рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014", - говорится в заявлении.

Министры напомнили, что MH17 перевозил 298 человек - членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

"Мы полностью поддерживаем работу Совместной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT о роли России падение MH17 являются убедительными, значительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы объединены в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких", - заявляют министры.

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Новости Украины, G7, MH17, Большая семерка, Министры G7, Нидерланды, РФ.
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