В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил так называемые "красные линии" своей стратегии деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" – принципиальные положения, определяющие те интересы Украины, по которым компромиссы недопустимы, а споры нецелесообразны.

Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД, согласно стратегии А.Авакова, не может быть предметом дискуссии изменение государственного устройства Украины, в том числе нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. "Конституция четко определяет, что Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной", - сказано в сообщении.

Кроме того, не подлежат никакому пересмотру государственные границы Украины, которые должны быть полностью подконтрольными Государственной пограничной службе Украины на протяжении всей линии границы, а миротворцы ООН "являются лишь гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ".

Также не подлежит пересмотру тот факт, что жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции Украинской юстиции и подчиняются законам Украины. "Согласно Конституции Украины, "в Украине существует единое гражданство. Закон "О гражданстве" определяет: "Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины", - сказано в сообщении МВД.

"Не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО", - цитирует слова А.Авакова пресс-служба МВД.

Он также отметил, что легитимизация аннексии Крыма также не быть предметом обсуждения.

"Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить", - отметил А.Аваков.

Кроме того, глава МВД добавил, что амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. "Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами - не подлежат амнистии", - сказал он.

Ранее министр внутренних дел Украины А.Аваков предложил стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную украинским МВД.

А.Аваков считает, что предлагаемый им принцип малых шагов" по деоккупации Донбасса позволит вернуть не только территории, но и "умы людей", живущих там, но возможен только при консенсусе международных организаций, Украины и России.

6 июля глава МВД провел встречу с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7), во время которой стороны обсудили свою стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", - цитирует А.Авакова пресс-служба МВД Украины.