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Омбудсмен инициирует обмен моряков "Норда" на рыбаков "ЯМК-0041"

Людмила Денисова
11:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Денисова просит Порошенко рассмотреть возможности обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041" на моряков керченского "Норда".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко о возможности обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041" на моряков керченского сейнера "Норд".

Как сообщает в понедельник пресс-служба украинского омбудсмена, в обращении к президенту Л.Денисова сообщила, что к ней на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года пограничной службой РФ, с просьбой помочь вернуть моряков на материковую часть Украины. Они сообщили омбудсмену, что на судне "ЯМК-0041" находились пять граждан Украины. После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории Крымского полуострова.

"По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При этом в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - отмечает уполномоченный.

Учитывая указанное, Л.Денисова обратилась к П.Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна "Норд", задержанного Государственной пограничной службой Украины, на членов экипажа судна "ЯМК-0041".

Как сообщалось, 4 мая 2018 года российской стороной было задержано рыболовецкое судно "ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту.

16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

"В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая рыболовецкого судна "ЯМК-0041" установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа" , - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

Крымский "омбудсмен" Людмила Лубина направила письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором предлагает рассмотреть возможность обмена задержанных в Крыму украинских моряков на задержанных в Украине граждан РФ.

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Новости Украины, "ЯМК-0041", Людмила Денисова, Норд, Омбудсмен, Петр Порошенко, Украина.
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