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Порошенко не исключил подготовку вторжения военных сил РФ в Мариуполь

Петр Порошенко
13:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко во время визита в Одесскую область заявил, что не исключает подготовку РФ к атаке на Мариуполь, через порты которого осуществляется экспорт.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает наращивание Российской Федерацией сил и вооружения в Чернимом и Азовском морях и не исключает подготовку Кремля к атаке на г.Мариуполь (Донецкая обл.) и блокированию украинского экспорта.

"Мы видим значительное увеличение эскалации напряжения. Россия незаконно оккупировала территории, резко увеличила свою военную группировку. Впервые там размещена ударная авиация, современные ракетные комплексы, современные зенитные комплексы. Мы видим в составе Черноморского флота, который незаконно размещен в аннексированном украинском Севастополе, он усилен подводными лодками, новыми военными кораблями, вооружен дальнобойными ракетами морского базирования", - сказал П.Порошенко в Одессе в понедельник на церемонии вручения представителям ВМС сертификатов на новую водолазную технику и снаряжение.

Также, по словам президента Украины, существенно усилены морские силы России в Азовском море.

Он отметил, что Россия начала осуществлять незаконную остановку и досмотр кораблей, которые следуют в украинские порты в Азовском море как под украинскими флагами, так и зарубежных кораблей.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, не исключено, чтобы совершить военную операцию – атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции и черной металлургии Украины и атаки на другие порты Азовского моря", - подчеркнул президент.

П.Порошенко заявил, что на данный момент очень важным является боеспособность и боеготовность Военно-морских сил Украины, а также их совместимость с союзниками из стран-членов НАТО и с союзниками по безопасности в Черноморском регионе.

"Мы должны приложить максимум усилий для скорейшего возобновления дееспособности своей морской оборонной компоненты, и быть четко всегда готовыми к общим оборонным действиям в Черном море", - сказал президент.

По его словам, одним из важнейших шагов в этом процессе является проведение многонациональных международных учений, таких как сегодняшние учения – "Си Бриз" (Sea Breeze – 2018). "Это не только повышение взаимосовместимости – это наращивание уровня морской полевой выучки, это слаженность многонациональных учений. Безусловно, такие совместные практические мероприятия подготовки содействует достижению Военно-морскими силами Украины не только совместимость с флотами стран-членов НАТО, но и возрождению военно-морского потенциала нашей страны", - резюмировал П.Порошенко.

Президент также вручил представителям ВМС сертификат на новую водолазную технику и снаряжение

Украинско-американские учения "Си Бриз-2018" планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток.

От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

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Новости Украины, Мариуполь, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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