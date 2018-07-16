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В Комитете избирателей назвали основных "прогульщиков" голосований в Раде

Рада
14:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В КИУ подсчитали явку на голосования в Раду, выяснилось, что Бойко, Вилкул и Тимошенко пропустили в июле более 90% голосований.

Сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, Александр Вилкул, а также лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко фактически пропустили более 90% голосований в Верховной Раде Украины в июле.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, всего в июле было проведено 12 пленарных заседаний, во время которых состоялось 326 голосований.

"Сопредседатели "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Александр Вилкул приняли участие лишь в 10% и 5% голосований соответственно. Оба политика проигнорировали рейтинговое голосование по рассмотрению вопроса об обновлении Центральной избирательной комиссии", - отмечают в КИУ.

По данным КИУ, Тимошенко приняла участие в 8% голосований и не участвовала в голосовании по обновлению ЦИК.

Также в комитете отмечают, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко участвовал в 40% голосований, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак - в 54% голосований. При этом лидер РПЛ проголосовал за вопрос обновления ЦИК, председатель НФ - воздержался.

В КИУ отмечают, что самые высокие показатели голосований у Олега Березюка (68%) и Артура Герасимова (94%). Оба политика проголосовали за рассмотрение вопроса в отношении членов ЦИК.

В сообщении сказано, что отдельные лидеры фракций не голосовали, хотя и были официально зарегистрированы на заседаниях парламента. Так, Бойко был письменно зарегистрирован на всех 12 заседаниях Верховной Рады, Вилкул - на 6-ти, Тимошенко - на 11-ти, Бурбак - на 12-ти, Березюк - на 11-ти, Герасимов - на 10-ти.

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Новости Украины, Голосования в Раде, КИУ, Рада, Украина, ЦИК.
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