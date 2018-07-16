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Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда

МИД Украины
15:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман поручил МИДу начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов для ВАСУ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству иностранных дел начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов для создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).

"Даю поручение МИД начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов. Задача – обеспечить все до момента, когда суд начнет работу", - цитирует пресс-служба правительства слова В.Гройсмана в понедельник.

Кроме того, глава правительства поручил Министерству экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) совместно с Фондом государственного имущества (ФГИ) и Киевской городской администрацией (КГГА) обеспечить надлежащими помещениями апелляционную палату ВАКС и судебные палаты ВАКС для осуществления правосудия в первой инстанции. "Даю вам один месяц на определение помещения", - сказал премьер.

Он отметил, что среди прочего нужно определить и обеспечить охрану помещений Антикоррупционного суда, личную охрану судей, их жилища и личной безопасности членов их семей, сохранения их имущества.

Согласно сообщению, эту работу будут выполнять подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии.

"Министерство финансов должно внести в проекты государственного бюджета на следующие годы расходы, необходимые для обеспечения деятельности Антикоррупционного суда. Средства на финансирование в этом году обеспечены, ведь были заранее внесены в государственную смету", - отмечают в правительстве.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, ВАСУ, Владимир Гройсман, МИД Украины.
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