Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда

Правительство найдет необходимое помещение для Высшего антикоррупционного суда в месячный срок.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он добавил, что обратился к руководству МИД с поручением начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда.

"Все то, что будет касаться работы суда и компетенции правительства - сделаем вовремя и качественно", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла Закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности. При принятии Закона "О Высшем антикоррупционном суде" парламент установил, что судебное разбирательство уголовных производств относительно преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начался в судах первой или апелляционной инстанций и не завершен до дня начала работы ВАС, продолжается в этих судах. Данные уголовные производства не могут быть переданы в Высший антикоррупционный суд.

Согласно закону, ВАС будет осуществлять правосудие по уголовным производствах о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции (подсудности), а также путем осуществления судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в таких уголовных производствах.

16 июня Президент Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное с целью создания Антикоррупционного суда до начала предвыборной президентской кампании в декабре этого года.

12 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде". Таким образом парламент урегулировал вопросы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей, а также установила рассмотрение этим судом жалоб на судебные решения, принятые до дня начала работы антикоррупционного суда, по уголовным производствах о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.