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Венгрия упрекнула Киев из-за отсутствия действий по "языковому спору"

Украина-Венгрия
20:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона не сделала ничего по "языковому спору"согласно требованиям Венецианской комиссии и ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Украина внесет изменения в "языковой пункт" в будущем, ибо Будапешт "имеет четкие ожидания, что Украина ответит на требования венецианской комиссии и ЕС". Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, отсутствие на саммите НАТО заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев "ничего не сделал" для изменений в пункт о языке в законе об образовании. Он отметил, что сейчас между странами "серьезный конфликт", поскольку Украина "абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и Европейского союза".

Сийярто добавил, что переговоры продолжаются, однако "ничего не было сделано за почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании – прим. ред.) в соответствие с международными ожиданиями". В случае, если Киев не выполнит указанных требований, Венгрия не будет поддерживать продвижение Украины в сторону Евросоюза и евроатлантического направления.

НАТО не заинтересована в конфликте Украины с Венгрией, но вмешиваться не будет

Сийярто пояснил, что именно из-за этого произошли блокировки Венгрии и до саммита НАТО в Брюсселе, и на самой встрече не было проведено заседание комиссии Украина-НАТО.

"Мы решили блокировать все заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели", – замечает Сийярто.

Напомним, Североатлантический альянс включил потребность выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании Украины в решение саммита. Требования к Украине там менее жесткие, чем в решении саммита Украина-ЕС.

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Новости Украины, Венгрия, Венецианская комиссия, ЕС, Закон об образовании, Петер Сийярто, Украина, Языковый спор.
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