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Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами

Ирина Геращенко
23:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко заявила, что ни разу не слышала от Президента "сигналов" о досрочных выборах Рады.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко исключает возможность проведения внеочередных парламентских и президентский выборов.

Об этом она сказала в интервью Укринформу.

"Я уверена, что и президентские, и парламентские выборы состоятся в определенные Конституцией сроки, и остужала горячие головы, которые грезили выборами во время "редутов", "палаточных городков", других раскачек и прокачек, что никаких досрочных выборов не будет. Надо работать, а не постоянно грезить выборами", - подчеркнула первый вице-спикер.

Вместе с тем она подчеркнула, что для досрочных президентских выборов "нет никаких оснований", а для досрочных парламентских может быть несколько предпосылок.

"Одна из них, например, если парламент будет недееспособен, если не будет коалиции", - отметила она.

По словам Геращенко, последняя сессия парламента засвидетельствовала существование коалиции, но "шаткой и не идеальной".

"Она (парламентская коалиция - ред.) существует в формате двух фракций, которые выполняют свои обещания перед избирателями: БПП и "Народный фронт", также в коалиции присутствуют внефракционные депутаты", - считает первый вице-спикер.

Вместе с тем Геращенко подчеркнула, что "ни разу не слышала от Президента никаких сигналов о возможности досрочных парламентских выборов".

Как сообщалось, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что нет никаких оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

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Новости Украины, Верховная Рада, Досрочные выборы, Ирина Геращенко, Петр Порошенко.
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