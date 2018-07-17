Геращенко: Именно парламент уже два года блокирует обновление ЦИК

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что обновление Центризбиркома блокируют некоторые фракции из-за боязни внеочередных парламентских выборов.

Об этом она сказала в интервью Укринформу.

"Позорно выглядит история с ЦИК, поскольку именно парламент уже два года блокирует обновление Центральной избирательной комиссии времен Януковича. Президент Украины дважды вносил представление на членов ЦИК. Один раз истекли все сроки, а теперь ежедневно выдумывались неубедительные поводы, чтобы только не ставить этот вопрос на голосование", - отметила первый вице-спикер.

Она считает безосновательным обвинения некоторыми фракциями Президента в попытке способствовать назначению лояльного к нему нового состава Центризбиркома.

"Президент подал те предложения, которые ему предложили фракции. В представлении Президента, учтены позиции "Батьківщини", "Самопомочі", партии Ляшко, НФ, депутатских групп. Они хотят сказать, что подали Президенту зависимые кандидатуры? Так пусть подадут независимых! Или вы подозреваете всех своих людей? Или вы спланированно всех унижаете", - подчеркнула Геращенко.

Неназначение нового состава ЦИК может объясняться, по ее словам, двумя причинами.

"Или же некоторые фракции сами себя пугают привидением преждевременных выборов и оттягивают голосование по ЦИК на осень. Или же эти самые фракции шушукаются по всем предвыборным штабам о новых политических альянсах и их устраивает ЦИК времен Януковича", - подчеркнула первый заместитель Председателя ВР.

Как сообщалось, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий инициирует рассмотрение первым вопросом на следующем пленарном заседании 9-й сессии парламента вопрос освобождения и назначения новых членов ЦИК.

13 июля Рада закрыла 8-у сессию, следующая сессия начнется 4 сентября.

На 8-й сессий парламент дважды переносил вопрос обновления состава ЦИК.