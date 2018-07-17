Полторак: США выделят для ВСУ еще $100 млн

США окажут помощь для укрепления обороноспособности украинской армии стоимостью в 100 миллионов долларов, которая будет включать поставки вооружения, техники и оснащения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию Вооруженных Сил подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники и оборудования на 100 миллионов долларов", - сказал Полторак, комментируя встречи в Брюсселе.

Руководитель МОУ отметил, что во время встреч на мероприятиях в рамках Саммита НАТО все иностранные коллеги подтверждают "успех реформ в Вооруженных Силах Украины". При этом, речь шла об изменении сотрудничества с партнерами – кроме оказания консультационной помощи и материально-технической помощи "шла речь и о конкретной помощи".

"Так, например, министр обороны Великобритании будет с визитом в октябре и мы рассматриваем вопрос о поставках оснащения для Вооруженных Сил Украины. Сейчас прорабатывается, что именно они будут поставлять нам. Министр обороны Канады – мы уже сформировали несколько договоров, подписали, на поставку вооружения для Украины. То, что касается министра обороны Польши, то у нас есть тесное военно–техническое сотрудничество, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной украинско-польско-литовской бригады", - сказал он.

Полторак также заявил, что "было очень приятно слышать то, что большинство министров-моих коллег говорили, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорять вступление Украины в Альянс".