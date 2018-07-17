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Порошенко поручил ВСУ остановить российские провокации в Азовском море

Петр Порошенко
01:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поручил руководству ВСУ остановить российские провокации при прохождении суден, направляющихся в порты Азовского моря.

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных суден, идущих в порты Азовского моря.

"Сегодня я дал соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины, чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы прекратить эти нарушения закона и остановить российские провокации при прохождении (суден – Ред.) украинского Керченского залива", - заявил П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что Украина будет укреплять защиту с моря. "И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе в Мариуполь", - отметил президент. По мнению П.Порошенко, цель незаконных действий представителей Российской Федерации – остановить горнометаллургический комплекс, который работает на Донбассе.

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Новости Украины, Азовское море, ВСУ, Петр Порошенко, Провокации, Россия.
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