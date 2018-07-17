Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам подготовить на следующую сессию Генеральной Ассамблеи ООН новую резолюцию ГА по ситуации вокруг незаконно аннексированного Россией Крыма.

Об этом Глава государства заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я дал поручение, чтобы наши дипломаты на следующей сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций готовили новую резолюцию Генеральной Ассамблеи по Крыму для того, чтобы остановить любые инсинуации, любые спекуляции относительно статуса Крыма", - сказал он.

"И у меня нет никаких сомнений, что и здесь наша работа будет эффективной", - добавил Порошенко.