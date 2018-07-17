Порошенко: Остался только один инструмент обеспечения глобальной безопасности

Президент Петр Порошенко убежден, что в современных условиях Североатлантический альянс является единственным инструментом обеспечения глобальной безопасности в мире.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас на сегодняшний день Совет безопасности ООН в текущих условиях не является инструментом обеспечения глобальной безопасности. А что есть? Остался только один инструмент. Осталось только НАТО", - сказал Глава государства.

Такое мнение он объяснил тем, что в Совбезе ООН право вето имеет страна-агрессор - Россия.

Вместе с тем, Порошенко выразил уверенность, что страны-члены НАТО не будут выходить из состава Альянса.

"Мир меняется. Мир становится более эгоистичным. Лидеры государств ставят на первый план защиту своей страны в понимании этой защиты лидерами государств. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что у нас много было примеров, когда отдельные страны даже выходили из состава НАТО, возвращались в состав НАТО - Греция, Франция, другие страны. Я уверен в том, что сейчас этого не произойдет и не может произойти", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что именно в том, чтобы не покидать НАТО, страны мотивирует деятельность российского президента Путина в мире. Как пример Глава государства привел то, что Германия приняла решение об увеличении расходов на оборону после незаконной аннексии Крыма Россией.

Вместе с тем, Президент подчеркнул, что по результатам саммита НАТО на прошлой неделе очевидно, что страны-члены НАТО не собираются слушать РФ или "отдавать право России" остановить украинское движение к НАТО.