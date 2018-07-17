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Президент Украины назвал критерии эффективности Антикорсуда

Петр Порошенко
07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко назвал критерии эффективности антикоррупционной борьбы в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что рост ВВП и бюджетных поступлений - является критерием эффективности антикоррупционной борьбы в Украине.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает официальный сайт Президента Украины .

"Я абсолютно убежден, что когда ВВП страны растет на 3%, а бюджетные поступления растут на 40% – это критерий эффективности антикоррупционной борьбы. Деньги заходят в государственный бюджет, работают на государство, работают на повышение минимальной зарплаты, на повышение пенсий, работают на оборону, работают на местное самоуправление", - отметил Глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что украинские реформы в области борьбы с коррупцией получили чрезвычайно положительную оценку на саммитах ЕС и НАТО, в том числе и Закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда.

Президент напомнил, что на Саммите Украина – Европейский Союз реформы в области борьбы с коррупцией получили чрезвычайно высокую оценку, в том числе и Закон о создании независимого Высшего антикоррупционного суда. "Отдельно было отмечено, что украинские реформы, в том числе и в борьбе с коррупцией принесли многомиллиардные поступления в государственный бюджет, вывод средств из коррупционных сделок, из тени. Это касается энергетической сферы, государственных закупок, сферы компенсации налога на добавленную стоимость. Это касается в целом экономической сферы. Это касается децентрализации и многого другого", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, была проведена соответствующая оценка со стороны Европейского Союза и в документах констатировалось, что на сегодняшний день было бы хорошо если бы планы Президента относительно имплементации решения и создания антикоррупционного суда исполнили до конца года. Петр Порошенко напомнил, что заявил об этом сразу же после принятия Закона.

Глава государства подчеркнул, что будет делать все для того, чтобы антикоррупционные законодательные нормы стали необратимыми.

"По моему глубокому убеждению антикоррупционные реформы должны стать необратимыми. Антикоррупционные институты уже независимы. В том числе и независимы от Президента", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, эти институты должны эффективно действовать вместе с антикоррупционным судом. "Но и все суды в Украине должны быть антикоррупционными. Не только один, а все", - добавил он.

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Новости Украины, Антикоррупционная борьба, Борьба с коррупцией, ВВП, Петр Порошенко, Украина.
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