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Геращенко считает, что Путин "разыграет карту" заложников перед выборами

Заложники
07:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Россия может использовать вопрос украинских заложников для манипуляций перед выборами.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко констатирует отсутствие прогресса в вопросе обмена 36 россиян на украинских политзаключенных и не исключает, что Россия может использовать тему освобождения украинских заложников перед предстоящими выборами в Украине.

Об этом она сказала в интервью.

"Путин будет разыгрывать эту карту, я не исключаю, перед выборами. Я не исключаю, что вопрос заложников Россия хочет так же использовать и в каких избирательных кампаниях так или иначе, возможно, отдав их лояльным к Кремлю кандидатам, чтобы показать, что только они умеют договариваться с Кремлем, вести прямые переговоры с ОРДЛО и т.д. То есть, к сожалению, судьбы людей используются очень цинично и грязно для торга", - заявила Геращенко.

Она также отметила, что до сих пор нет ответа РФ на инициативу передать РФ 36 россиян и забрать политзаключенных.

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) просто так пока что не собирается отдавать. И точно не собирается на 36 их обменивать", - отметила она.

В то же время она отметила, что, несмотря на "сужение окна возможностей", Украина пытается задействовать все возможные механизмы для освобождения украинцев. "Вы видели, что последние недели принесли, - и заявление саммита Украина-ЕС, где звучит требование освобождения заложников; и заявление саммита НАТО, где звучит это требование; и заявление Парламентской Ассамблеи ОБСЕ; и резолюцию ПАСЕ; и во время личных встреч президентов Порошенко с коллегами Макроном и Трампом эта тема поднималась", - подчеркнула первый заместитель председателя ВР.

Она также отметила, что мир сейчас достаточно мягко воспринимает такую позицию РФ относительно освобождения заложников и напомнила, что Украина призвала другие государства бойкотировать Чемпионат мира по футболу "пока РФ ведет войну против Украины, помогает режиму Асада в Сирии".

"Вместо этого некоторые лидеры стран ЕС продемонстрировали двойные стандарты, посетив ЧМ лично и тем самым, наоборот, дали сигнал, что и дальше можно нападать, расчленять, убивать. Я понимаю важность поддержки своих команд, но не в последнюю очередь они поддержали Путина как хозяина этого кровавого чемпионата", - подчеркнула вице-спикер.

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Новости Украины, Выборы в Украине, Ирина Геращенко, Обмен заложников, РФ.
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