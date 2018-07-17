В Украине привлекут военных для борьбы с задержанием судов у Крыма

Украинские военные примут меры по предотвращению массовых задержаний россиянами судов, следующих через Керченский пролив.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Он напомнил, что с 2014 года Россия хотела захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутную дорогу во временно оккупированный Крым, но тогда украинская армия помешала этим планам.

"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", - заявил Порошенко.

Он добавил, что украинские военные уже получили соответствующие приказы, направленные на прекращение незаконных задержаний русскими судов.

"И, безусловно, на сегодняшний день мною были даны соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему Военно-морскими силами Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинцами Керченского пролива", - сообщил президент.