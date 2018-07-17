В Украине привлекут военных для борьбы с задержанием судов у Крыма
Новости Украины: Украинские военные примут меры по предотвращению массовых задержаний россиянами судов, следующих через Керченский пролив.
Украинские военные примут меры по предотвращению массовых задержаний россиянами судов, следующих через Керченский пролив.
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.
Он напомнил, что с 2014 года Россия хотела захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутную дорогу во временно оккупированный Крым, но тогда украинская армия помешала этим планам.
"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", - заявил Порошенко.
Он добавил, что украинские военные уже получили соответствующие приказы, направленные на прекращение незаконных задержаний русскими судов.
"И, безусловно, на сегодняшний день мною были даны соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему Военно-морскими силами Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинцами Керченского пролива", - сообщил президент.